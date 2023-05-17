Определилась следующая соперница Ястремской на турнире во Флоренции

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№65 WTA) обыграла Кэти Суон (№162 WTA) в первом раунде турнира WTA 125 во Флоренции и в 1/8 финала сразится против украинки Даяны Ястремской.

Флоренция. Первый круг

Жасмин Паолини (Италия) – Кэти Суон (Великобритания) – 6:4, 4:6, 7:6(7)

Отметим, что Паолини и Ястремская сыграют между собой в шестой раз. Пока что для Даяны это одна из самых сложных оппоненток, всего одна победа при четырех поражениях.

В первом раунде соревнования во Флоренции Ястремская переиграла еще одну итальянку Камиллу Розателло.