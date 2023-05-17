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  4. Определилась следующая соперница Ястремской на турнире во Флоренции
WTA
17 мая 2023, 17:27 |
422
0

Определилась следующая соперница Ястремской на турнире во Флоренции

Во втором раунде украинка сразится против Жасмин Паолини

17 мая 2023, 17:27 |
422
0
Определилась следующая соперница Ястремской на турнире во Флоренции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№65 WTA) обыграла Кэти Суон (№162 WTA) в первом раунде турнира WTA 125 во Флоренции и в 1/8 финала сразится против украинки Даяны Ястремской.

Флоренция. Первый круг
Жасмин Паолини (Италия) – Кэти Суон (Великобритания) – 6:4, 4:6, 7:6(7)

Отметим, что Паолини и Ястремская сыграют между собой в шестой раз. Пока что для Даяны это одна из самых сложных оппоненток, всего одна победа при четырех поражениях.

В первом раунде соревнования во Флоренции Ястремская переиграла еще одну итальянку Камиллу Розателло.

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Жасмин Паолини Кэти Суон WTA Флоренция
Источник Sport.ua
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