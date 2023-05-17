Антонио РЮДИГЕР: «Мы – Реал, мы всегда уверены»
Защитник «Реала» – о противостоянии с «Манчестер Сити»
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (17 мая, первый матч – 1:1):
«В первом матче мы забили гол немного поздно, поэтому чувствуем, что могли отличиться больше. Но это не проблема, получили ничейный результат и можем с уверенностью ехать в Манчестер.
В конце концов, «Сити» не были опасны. Они владели мячом, мы знали, что это произойдет. Но самое важное – они не были опасными. Очевидно, их целью была ставка на качество Де Брюйне.
Уверены ли мы в победе в Манчестере? Мы – «Реал», мы всегда уверены».
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