Антонио РЮДИГЕР: «Мы – Реал, мы всегда уверены»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (17 мая, первый матч – 1:1):

«В первом матче мы забили гол немного поздно, поэтому чувствуем, что могли отличиться больше. Но это не проблема, получили ничейный результат и можем с уверенностью ехать в Манчестер.

В конце концов, «Сити» не были опасны. Они владели мячом, мы знали, что это произойдет. Но самое важное – они не были опасными. Очевидно, их целью была ставка на качество Де Брюйне.

Уверены ли мы в победе в Манчестере? Мы – «Реал», мы всегда уверены».