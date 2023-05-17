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17 мая 2023, 16:50 | Обновлено 17 мая 2023, 16:56
51
0

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за допуска россиян

Очень похоже на то, что было в дзюдо

17 мая 2023, 16:50 | Обновлено 17 мая 2023, 16:56
51
0
Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за допуска россиян
Федерация тхэквондо Украины

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира, который состоится с 29 мая по 6 июня в Баку из-за допуска атлетов из рф и рб. Об этом рассказал тренер и вице-президент украинской федерации тхэквондо Сергей Васильченко.

«Там уже заявлены россияне и белорусы. Сначала в заявке была такая графа, как «Not National», то есть нет национальности, так хитро-мудро они сделали. Администратор сайта какой-то уже по своему требованию может заполнить этот список. То есть они сначала сделали без национальности графу, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из стран-агрессорок. Некоторые из них являются военнослужащими. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет.

Такие соревнования, как чемпионат мира, дают рейтинг и очень высокий – это класс G-4. А чем выше рейтинг, тем ближе спортсмен к Олимпиаде. Но у нас еще есть Европейские игры, которые состоятся в конце июня в Польше. Там, насколько мне известно на сегодняшний день, россиян не будет. Туда Европейский олимпийский комитет их не пускает. У нас есть семь лицензий туда, возможно, там что-то получится. Но, конечно, именно чемпионат мира дает достаточно хорошие шансы попасть на Олимпиаду», – сказал Васильченко.

В начале мая Украина отозвала заявку на участие в чемпионате мира по дзюдо.

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Источник Суспильне спорт
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