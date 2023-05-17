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  4. Ньюкасл готов перехватить Жоау Феликса у Челси
Англия
17 мая 2023, 16:12 |
399
1

Ньюкасл готов перехватить Жоау Феликса у Челси

Португалец хочет играть в Лиге чемпионов

17 мая 2023, 16:12 |
399
1
Ньюкасл готов перехватить Жоау Феликса у Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Будущее Жоау Феликса, который принадлежит «Атлетико» Мадрид и проводит вторую половину сезона в аренде в «Челси», остается под вопросом.

«Синие» хотят сохранить игрока, но проблема в том, что Феликс хочет играть в Лиге чемпионов, а «Челси» в следующем сезоне там не будет. Этим хочет воспользоваться «Ньюкасл», который сохраняет высокие шансы остаться в топ-4 АПЛ в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Жоау Феликс провел 18 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 3 гола.

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Ньюкасл Жоау Феликс Челси Атлетико Мадрид
Источник Marca
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Комментарии 1
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construction company
Держим кулачки! 
Классный игрок, но Челси со своими игроками разобраться нужно, а потом уже подписывать за 150 кк тех кто реально им нужен.
Думаю Почеттино такого же мнения.
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