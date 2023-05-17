Ньюкасл готов перехватить Жоау Феликса у Челси

Будущее Жоау Феликса, который принадлежит «Атлетико» Мадрид и проводит вторую половину сезона в аренде в «Челси», остается под вопросом.

«Синие» хотят сохранить игрока, но проблема в том, что Феликс хочет играть в Лиге чемпионов, а «Челси» в следующем сезоне там не будет. Этим хочет воспользоваться «Ньюкасл», который сохраняет высокие шансы остаться в топ-4 АПЛ в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Жоау Феликс провел 18 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 3 гола.