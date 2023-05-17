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  4. Оуэн ХАРГРИВЗ: «Фаворитом в финале будет Манчестер Сити или Реал»
Лига чемпионов
17 мая 2023, 15:41 |
223
0

Оуэн ХАРГРИВЗ: «Фаворитом в финале будет Манчестер Сити или Реал»

Известный хавбек – о финале Лиги чемпионов

17 мая 2023, 15:41 |
223
0
Оуэн ХАРГРИВЗ: «Фаворитом в финале будет Манчестер Сити или Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оуэн Харгривз

Экс-хавбек сборной Англии Оуэн Харгривз похвалил «Интер» за выход в финал Лиги чемпионов, который состоится 10 мая в Стамбуле:

«Фаворитом в финале будет «Манчестер Сити» или «Реал», но «Интер» сегодня показал, что у него превосходная команда.

Они много матчей завершили всухую, у них четыре разноплановых форварда. Нынешний состав «Интера» очень и очень хорош».

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Оуэн Харгривз Лига чемпионов Интер Милан
Источник УЕФА
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