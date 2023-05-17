Лига чемпионов17 мая 2023, 15:41 |
223
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Оуэн ХАРГРИВЗ: «Фаворитом в финале будет Манчестер Сити или Реал»
Известный хавбек – о финале Лиги чемпионов
17 мая 2023, 15:41 |
223
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Экс-хавбек сборной Англии Оуэн Харгривз похвалил «Интер» за выход в финал Лиги чемпионов, который состоится 10 мая в Стамбуле:
«Фаворитом в финале будет «Манчестер Сити» или «Реал», но «Интер» сегодня показал, что у него превосходная команда.
Они много матчей завершили всухую, у них четыре разноплановых форварда. Нынешний состав «Интера» очень и очень хорош».
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