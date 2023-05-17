Оуэн ХАРГРИВЗ: «Фаворитом в финале будет Манчестер Сити или Реал»

Экс-хавбек сборной Англии Оуэн Харгривз похвалил «Интер» за выход в финал Лиги чемпионов, который состоится 10 мая в Стамбуле:

«Фаворитом в финале будет «Манчестер Сити» или «Реал», но «Интер» сегодня показал, что у него превосходная команда.

Они много матчей завершили всухую, у них четыре разноплановых форварда. Нынешний состав «Интера» очень и очень хорош».