Дарио СРНА – Донбасс Арене: «Скоро увидимся»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» опубликовал интересный пост в сториз на своей странице в Инстаграме.

Он выложил фото родного стадиона клуба, «Донбасс арены», и написал: «Скоро увидимся».

Напомним, из-за войны на Донбассе «Шахтер» не играет на «Донбасс Арене» с 2014 года.