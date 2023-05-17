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  4. Дарио СРНА – Донбасс Арене: «Скоро увидимся»
Украина. Премьер лига
17 мая 2023, 15:24 |
271
0

Дарио СРНА – Донбасс Арене: «Скоро увидимся»

Директор «Шахтера» что-то знает?

17 мая 2023, 15:24 |
271
0
Дарио СРНА – Донбасс Арене: «Скоро увидимся»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» опубликовал интересный пост в сториз на своей странице в Инстаграме.

Он выложил фото родного стадиона клуба, «Донбасс арены», и написал: «Скоро увидимся».

Напомним, из-за войны на Донбассе «Шахтер» не играет на «Донбасс Арене» с 2014 года.

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Дарио Срна Донбасс Арена фото российско-украинская война
Источник Instagram
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