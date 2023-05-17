Киченок/Остапенко – Боузкова/Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/4 финала украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии встретится с тандемом Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США). Встреча состоится четвертым запуском после матча Колхоф / Скупски – де Минаур / Кублер. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Далее по сетке четвертый сеяный дуэт Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).

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