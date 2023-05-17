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  4. Киченок/Остапенко – Боузкова/Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 мая 2023, 15:15 |
463
1

Киченок/Остапенко – Боузкова/Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Риме

17 мая 2023, 15:15 |
463
1
Киченок/Остапенко – Боузкова/Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

17 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/4 финала украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии встретится с тандемом Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США). Встреча состоится четвертым запуском после матча Колхоф / Скупски – де Минаур / Кублер. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке четвертый сеяный дуэт Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).

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Людмила Киченок WTA Рим смотреть онлайн Алена Остапенко Мария Боузкова Бетани Маттек-Сэндс
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Для Олени дві гри поспіль без відпочинку. Як так може бути.
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