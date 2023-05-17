Отыграла 3 матчбола. Завацкая совершила суперкамбэк в матче с Таусон
Катарина проиграла первый сет под ноль, но сумела вернуться в матч
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) выиграла еще один матч на грунтовом турнире серии ITF W100 в Мадриде (Испания).
Во втором круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, одолела Клару Таусон из Дании (№126 WTA).
Мадрид. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 0:6, 7:6(8), 6:1
Отметим, что на тай-брейке второго сета Катарина отыграла три матчбола.
Это была третья встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала
В следующем раунде Завацкая сразится против Ольги Данилович из Сербии (№138 WTA) или Ирен Бурильо Эскорихуэлы из Испании (№268 WTA).
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