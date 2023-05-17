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  4. Отыграла 3 матчбола. Завацкая совершила суперкамбэк в матче с Таусон
ITF
17 мая 2023, 16:20 | Обновлено 17 мая 2023, 16:47
793
6

Отыграла 3 матчбола. Завацкая совершила суперкамбэк в матче с Таусон

Катарина проиграла первый сет под ноль, но сумела вернуться в матч

17 мая 2023, 16:20 | Обновлено 17 мая 2023, 16:47
793
6
Отыграла 3 матчбола. Завацкая совершила суперкамбэк в матче с Таусон
EMPIRE Tennis Academy Open. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) выиграла еще один матч на грунтовом турнире серии ITF W100 в Мадриде (Испания).

Во втором круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, одолела Клару Таусон из Дании (№126 WTA).

Мадрид. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 0:6, 7:6(8), 6:1

Отметим, что на тай-брейке второго сета Катарина отыграла три матчбола.

Это была третья встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала

В следующем раунде Завацкая сразится против Ольги Данилович из Сербии (№138 WTA) или Ирен Бурильо Эскорихуэлы из Испании (№268 WTA).

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Катарина Завацкая Клара Таусон WTA Мадрид
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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introvert
Боєць. Ех, до характеру Каті додати б тенісні скіли Марти... Або навпаки. Вийшла б ідеальна тенісистка)
Дружба є, а синергії нема.
А Клара щось зовсім не прогресує.
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Sashamar
Незрозуміло, чому весь перший сет пішов на розгойдування. Або присипляла пильність 
Добре, що Клара після 6:0 за півгодини виявилась не готовою до раптового спротиву. Але ж наступного разу може і не пощастити.
Між іншим, Фернандес ледь не зганьбилася проти 208 ракетки 
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+2
Александр Науменко
Клара ну дуже не хотіла перемагати. Своєю флегматичністью схожа на нашу Снігур.
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0
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