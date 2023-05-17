Отыграла 3 матчбола. Завацкая совершила суперкамбэк в матче с Таусон

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) выиграла еще один матч на грунтовом турнире серии ITF W100 в Мадриде (Испания).

Во втором круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, одолела Клару Таусон из Дании (№126 WTA).

Мадрид. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 0:6, 7:6(8), 6:1

Отметим, что на тай-брейке второго сета Катарина отыграла три матчбола.

Это была третья встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала

В следующем раунде Завацкая сразится против Ольги Данилович из Сербии (№138 WTA) или Ирен Бурильо Эскорихуэлы из Испании (№268 WTA).