Дензел ДЮМФРИС: «Мы едем в Стамбул за победой»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов:

«Реал» или «Ман Сити»? У меня нет фаворита, это две качественные команды. Мы думаем о нас, потому что у нас прекрасная команда. Мы способны сказать свое слово.

Победа над «Миланом»? Это был особенный вечер, мы невероятно счастливы после такого достижения. Мы проделали хорошую работу и заслужили победу. Мы показали, что достойны быть в финале.

Это очень много значит для клуба. Мы провели очень сильный турнир, и теперь едем в Стамбул за победой».