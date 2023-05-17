Лига чемпионов17 мая 2023, 14:12 |
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Дензел ДЮМФРИС: «Мы едем в Стамбул за победой»
Защитник «Интера» – о выходе в финал Лиге чемпионов
17 мая 2023, 14:12 |
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Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов:
«Реал» или «Ман Сити»? У меня нет фаворита, это две качественные команды. Мы думаем о нас, потому что у нас прекрасная команда. Мы способны сказать свое слово.
Победа над «Миланом»? Это был особенный вечер, мы невероятно счастливы после такого достижения. Мы проделали хорошую работу и заслужили победу. Мы показали, что достойны быть в финале.
Это очень много значит для клуба. Мы провели очень сильный турнир, и теперь едем в Стамбул за победой».
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