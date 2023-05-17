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  4. Дензел ДЮМФРИС: «Мы едем в Стамбул за победой»
Лига чемпионов
17 мая 2023, 14:12 |
299
0

Дензел ДЮМФРИС: «Мы едем в Стамбул за победой»

Защитник «Интера» – о выходе в финал Лиге чемпионов

17 мая 2023, 14:12 |
299
0
Дензел ДЮМФРИС: «Мы едем в Стамбул за победой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов:

«Реал» или «Ман Сити»? У меня нет фаворита, это две качественные команды. Мы думаем о нас, потому что у нас прекрасная команда. Мы способны сказать свое слово.

Победа над «Миланом»? Это был особенный вечер, мы невероятно счастливы после такого достижения. Мы проделали хорошую работу и заслужили победу. Мы показали, что достойны быть в финале.

Это очень много значит для клуба. Мы провели очень сильный турнир, и теперь едем в Стамбул за победой».

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Дензел Дюмфрис Интер Милан Интер - Милан Лига чемпионов
Источник SempreInter.com
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