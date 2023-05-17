Сборная УКРАИНЫ17 мая 2023, 13:48 |
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Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины
«Олимпиакос» кандидатуру украинца больше не рассматривает
17 мая 2023, 13:48 |
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«Олимпиакос» больше не рассматривает кандидатуру Сергея Реброва как возможного нового главного тренера. Об этом сообщают греческие СМИ.
По их информации, у Реброва на руках есть предложения от «Аль-Айна» и 3-летний контракт со сборной Украины. Что выберет Ребров – пока что не известно, но не исключено, что он согласится на совмещение должностей.
Напомним, до ближайших матчей сборной Украины осталось меньше месяца, команда остается без тренера.
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Комментарии 4
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... і взяти Мудрика в Аль-Айн
можна добавити до попередніх коментів: очолити ще збірну якоїсь країни з карибського басейну або Океанії. Ребров ще молодий, справиться.
Он может и согласится, а вот арабы нет!
Мало. Щоби перевершити Русіка, треба ще добавити Динамо та жіночу збірну України.
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