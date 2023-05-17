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  4. Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
17 мая 2023, 13:48 |
353
4

Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины

«Олимпиакос» кандидатуру украинца больше не рассматривает

17 мая 2023, 13:48 |
353
4
Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

«Олимпиакос» больше не рассматривает кандидатуру Сергея Реброва как возможного нового главного тренера. Об этом сообщают греческие СМИ.

По их информации, у Реброва на руках есть предложения от «Аль-Айна» и 3-летний контракт со сборной Украины. Что выберет Ребров – пока что не известно, но не исключено, что он согласится на совмещение должностей.

Напомним, до ближайших матчей сборной Украины осталось меньше месяца, команда остается без тренера.

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Сергей Ребров Аль-Айн сборная Украины по футболу Олимпиакос Афины
Источник Sport24.gr
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Комментарии 4
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vh
... і взяти Мудрика в Аль-Айн
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+1
Burevestnik
можна добавити до попередніх коментів:  очолити ще збірну якоїсь країни з карибського басейну або Океанії. Ребров ще молодий, справиться.
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0
Remark
Он может и согласится, а вот арабы нет!
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0
GloryUkraine
Мало. Щоби перевершити Русіка, треба ще добавити Динамо та жіночу збірну України.
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0
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