Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины

«Олимпиакос» больше не рассматривает кандидатуру Сергея Реброва как возможного нового главного тренера. Об этом сообщают греческие СМИ.

По их информации, у Реброва на руках есть предложения от «Аль-Айна» и 3-летний контракт со сборной Украины. Что выберет Ребров – пока что не известно, но не исключено, что он согласится на совмещение должностей.

Напомним, до ближайших матчей сборной Украины осталось меньше месяца, команда остается без тренера.