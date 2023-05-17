СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 мая

В среду, 17 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

1.56 – 4.62 – 6.25

22:00 Мидлсбро – Ковентри Сити

1.87 – 3.44 – 4.44

ХОККЕЙ

16:20 Латвия – Норвегия

1.58 – 4.54 – 4.70

16:20 США – Австрия

1.08 – 11.00 – 22.00

20:20 Канада – Казахстан

1.01 – 20.00 – 37.00

ТЕННИС

13:30 Катарина Завацкая – Клара Таусон

2.74 – 1.41