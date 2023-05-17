Лига чемпионов17 мая 2023, 13:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 мая
Важные события во всех видах спорта
17 мая 2023, 13:03 |
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В среду, 17 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити
22:00 Мидлсбро – Ковентри Сити
ХОККЕЙ
16:20 Латвия – Норвегия
16:20 США – Австрия
20:20 Канада – Казахстан
ТЕННИС
13:30 Катарина Завацкая – Клара Таусон
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