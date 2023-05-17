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17 мая 2023, 13:03 |
89
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 мая

Важные события во всех видах спорта

17 мая 2023, 13:03 |
89
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

Favbet 1.56 – 4.62 – 6.25

22:00 Мидлсбро – Ковентри Сити

Favbet 1.87 – 3.44 – 4.44

ХОККЕЙ

16:20 Латвия – Норвегия

Favbet 1.58 – 4.54 – 4.70

16:20 США – Австрия

Favbet 1.08 – 11.00 – 22.00

20:20 Канада – Казахстан

Favbet 1.01 – 20.00 – 37.00

ТЕННИС

13:30 Катарина Завацкая – Клара Таусон

Favbet 2.74 – 1.41

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Источник Sport.ua
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