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17 мая 2023, 13:06 |
207
0

По просьбе президента. Обамеянг вернулся в сборную Габона

Форвард «Челси» возобновит международную карьеру

17 мая 2023, 13:06 |
207
0
По просьбе президента. Обамеянг вернулся в сборную Габона
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о возобновлении карьеры в сборной Габона, которую он завершил в мае прошлого года. Такое решение 33-летний футболист принял по личной просьбе президента Габона Али бен Бонго Ондимба.

««Несколько дней назад я имел огромную честь быть принятым президентом моей страны и в то же время иметь возможность слушать мудрые слова, которые он передал мне как отец, разговаривая со своим сыном.

После этого я решил вновь предоставить себя в распоряжение сборной моей страны и тренера Патриса Неве, с которым мы, конечно же, все обсудили. Однажды пантера, всегда пантера».

Обамеянг дебютировал за сборную Габона в 2009 году, суммарно провел за команду 72 матча и забил 30 голов.

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Источник Instagram
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