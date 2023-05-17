По просьбе президента. Обамеянг вернулся в сборную Габона

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о возобновлении карьеры в сборной Габона, которую он завершил в мае прошлого года. Такое решение 33-летний футболист принял по личной просьбе президента Габона Али бен Бонго Ондимба.

««Несколько дней назад я имел огромную честь быть принятым президентом моей страны и в то же время иметь возможность слушать мудрые слова, которые он передал мне как отец, разговаривая со своим сыном.

После этого я решил вновь предоставить себя в распоряжение сборной моей страны и тренера Патриса Неве, с которым мы, конечно же, все обсудили. Однажды пантера, всегда пантера».

Обамеянг дебютировал за сборную Габона в 2009 году, суммарно провел за команду 72 матча и забил 30 голов.