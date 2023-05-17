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  4. «Это абсурд». Директор УПЛ оценил слухи о 20 командах в чемпионате
Украина. Премьер лига
17 мая 2023, 11:45 |
545
3

«Это абсурд». Директор УПЛ оценил слухи о 20 командах в чемпионате

Евгений Дикий уверен, что этого не будет

17 мая 2023, 11:45 |
545
3
«Это абсурд». Директор УПЛ оценил слухи о 20 командах в чемпионате
УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий назвал абсурдом идею увеличить количество команд в элитном дивизионе до 20-ти. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такой вариант продвигает ФК «Львов», который не хочет вылетать.

«Нам нужно, в первую очередь, руководствоваться регламентом соревнований, принятым накануне сезона-2022/23, а он никоим образом не предусматривает увеличения команд в УПЛ до 20».

«Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в соревнованиях, то может дойти до абсурда, поэтому нужно руководствоваться нормативно-правовыми документами», – сказал Дикий.

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Евгений Дикий чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Zanregent
Ага,да))) Вспомните как тот же Минай 2 или три раза вылетал и тут же оставался в УПЛ . в нашем футболе всё возможно. Можно кому то занести какую то N сумму и обо вс'м договориться. 
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+1
BUROSTAVOK
а давайте тоді ініціюєм хороше достайне життя для українців!!!Чому ні,ми заслужили?!!20 команд???та у нас люди зводять кінці з кінцями...Платні трансляції не багато людей дивляться. Або ютаб,або в інеті безкоштовні є...
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