«Это абсурд». Директор УПЛ оценил слухи о 20 командах в чемпионате

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий назвал абсурдом идею увеличить количество команд в элитном дивизионе до 20-ти. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такой вариант продвигает ФК «Львов», который не хочет вылетать.

«Нам нужно, в первую очередь, руководствоваться регламентом соревнований, принятым накануне сезона-2022/23, а он никоим образом не предусматривает увеличения команд в УПЛ до 20».

«Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в соревнованиях, то может дойти до абсурда, поэтому нужно руководствоваться нормативно-правовыми документами», – сказал Дикий.