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Германия
17 мая 2023, 11:06 | Обновлено 17 мая 2023, 11:13
659
0

Бавария презентовала домашнюю форму на следующий сезон

Основным цветом футболки от Adidas стал белый

17 мая 2023, 11:06 | Обновлено 17 мая 2023, 11:13
659
0
Бавария презентовала домашнюю форму на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» официально представила новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Основным цветом футболки от Adidas стал белый. Рукава и ряд элементов выполнены в красном цвете.

Впервые «Бавария» сыграет в новой форме в матче против «РБ Лейпциг» на «Альянц Арене» 20 мая.

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Источник ФК Бавария
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