Германия17 мая 2023, 11:06 | Обновлено 17 мая 2023, 11:13
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Бавария презентовала домашнюю форму на следующий сезон
Основным цветом футболки от Adidas стал белый
17 мая 2023, 11:06 | Обновлено 17 мая 2023, 11:13
659
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Мюнхенская «Бавария» официально представила новую домашнюю форму на сезон-2023/24.
Основным цветом футболки от Adidas стал белый. Рукава и ряд элементов выполнены в красном цвете.
Впервые «Бавария» сыграет в новой форме в матче против «РБ Лейпциг» на «Альянц Арене» 20 мая.
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