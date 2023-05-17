Бавария презентовала домашнюю форму на следующий сезон

Мюнхенская «Бавария» официально представила новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Основным цветом футболки от Adidas стал белый. Рукава и ряд элементов выполнены в красном цвете.

Впервые «Бавария» сыграет в новой форме в матче против «РБ Лейпциг» на «Альянц Арене» 20 мая.