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Лига чемпионов
17 мая 2023, 09:35 | Обновлено 17 мая 2023, 10:28
494
0

ВИДЕО. Слова Анчелотти перед матчем с Манчестер Сити

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

17 мая 2023, 09:35 | Обновлено 17 мая 2023, 10:28
494
0
ВИДЕО. Слова Анчелотти перед матчем с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

Первая встреча в Испании завершилась со счетом 1:1. Стартовый свисток польского рефери Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал видео пресс-конференция
Источник Sport.ua
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