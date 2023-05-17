ВИДЕО. Слова Анчелотти перед матчем с Манчестер Сити

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

Первая встреча в Испании завершилась со счетом 1:1. Стартовый свисток польского рефери Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.