Тренер Оболони: «Не хочется плестись в конце таблицы в УПЛ»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал выход команды в УПЛ, который «пивовары» оформили за два тура до финиша Первой лиги.

– Была вера в то, что задача выхода в УПЛ будет достигнута?

– Было много нюансов, но задачу выполнили. Неплохо стартовали перед полномасштабным вторжением, потом пришлось «лепить» команду с нуля – остались только два игрока. Также, «Карпаты», ЛНЗ, «Полесье» тренировались, у них не было простоя, а у нас был ощутимый перерыв. За короткий отрезок времени получилось создать команду и выйти в УПЛ. Для футбола – это не так просто. Поэтому, все молодцы, вытерпели, слушали, и понимали ту информацию, которую им давал. Тем более, наши соперники на повышение в классе, «Карпаты», ЛНЗ, «Полесье», имели условия и бюджеты на два порядка выше. Хочу поблагодарить игроков, и все мы благодарим наши вооруженные силы за то, что имеем возможность играть, сохранять наш футбол. Будем стараться развивать его дальше.

– Получили ли игроки какие-то призовые ?

– Остались еще две игры, нужно закончить чемпионат, а в раздевалке, конечно, были брызги шампанского и радость. Для многих ребят – это что-то новое. Они не понимают, что сделали – переписали историю клуба. Под положительными эмоциями они еще не могут осознать, какой шаг для себя и команды сделали.

Относительно призовых, то разговора об этом не было, но, думаю, ребята заслужили. Пока что, руководство об этом не сообщало.

– Какие цели ставите перед командой в УПЛ?

– Сначала нужно понять, на что рассчитывает руководство по бюджету. Не хочется выйти в Премьер-лигу и просто «плестись» в конце турнирной таблицы. «Оболонь» – клуб с историей и традициями, играл в УПЛ, переигрывал и «Динамо», и «Шахтер», поэтому имеет право «зацепиться» и решать глобальные задачи. Мы, как тренеры, хотим решать максимальные задачи, поэтому будем разговаривать с руководством о перспективах и задачах.

– Болельщикам стоит ожидать усиления?

– В любом случае, усиление будет. Первая лига и УПЛ – разные лиги, есть повышение уровня футбола и скоростей. Мы имеем коллектив, который не играл на уровне УПЛ. Задачу выхода решили за счет коллектива. Нужно точечно подходить к усилению команды, не кардинально, потому что ребята своим трудом и отношением заслужили играть в УПЛ. Нам нужна здоровая конкуренция – это будет во благо футболистам.

– Ребята не будут расслабляться на два заключительных матча?

– Играем с хорошими командами, есть возможность побороться за золотые медали. Не хочется, чтобы расслаблялись, потому что это «лицо» клуба. Если попали в УПЛ, то должны показывать футбол такого уровня и играть до конца.