Лига чемпионов16 мая 2023, 23:45 | Обновлено 16 мая 2023, 23:53
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ВИДЕО. Интрига – все. Лаутаро Мартинес открыл счет для Интера в дерби ЛЧ
В первом матче неделей ранее победил «Интер» победил «Милан» со счетом 2:0
16 мая 2023, 23:45 | Обновлено 16 мая 2023, 23:53
228
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Во вторник, 16 мая, в Милане на «Джузеппе Меацца» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Милан».
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В первом матче неделей ранее победил «Интер» со счетом 2:0.
На 74-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет для Интера, использовав голевую передачу Ромелу Лукаку
ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 74 мин
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