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Лига чемпионов
16 мая 2023, 23:45 | Обновлено 16 мая 2023, 23:53
228
0

ВИДЕО. Интрига – все. Лаутаро Мартинес открыл счет для Интера в дерби ЛЧ

В первом матче неделей ранее победил «Интер» победил «Милан» со счетом 2:0

16 мая 2023, 23:45 | Обновлено 16 мая 2023, 23:53
228
0
ВИДЕО. Интрига – все. Лаутаро Мартинес открыл счет для Интера в дерби ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 мая, в Милане на «Джузеппе Меацца» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Милан».

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В первом матче неделей ранее победил «Интер» со счетом 2:0.

На 74-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет для Интера, использовав голевую передачу Ромелу Лукаку

ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 74 мин

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Милан Интер Милан видео голов и обзор Лига чемпионов Интер - Милан Лаутаро Мартинес Ромелу Лукаку
Источник Sport.ua
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