УАФ опровергла фейк от пропагандистов рф про три поминальных матча УПЛ
Вскоре число погибших россиян на войне превысит 200 тысяч
Украинская ассоциация футбола опровергла фейк от пропагандистов рф про три поминальных матча УПЛ, который якобы будут сыграны в июне, чтобы чествовать память погибших якобы 300 тысяч воинов на войне с рф.
К поминальным матчам пропагандоны отнесли: «Шахтер» – «Днепр-1», «Металлист 1925» – «Кривбасс» и «Минай» – «Александрия». Написано, что они пройдут 6, 7 и 8 июня, хотя последний тур УПЛ запланирован на 3 июня. Кроме того, «Минай» и «Александрия» уже провели оба матча между собой в текущем сезоне.
Официальное заявление УАФ:
Согласно сведениям Генштаба ВСУ, уже завтра количество «демилитаризованных» рашистов достигнет 200 тысяч. Чтобы отвлечь внимание от собственных масштабных потерь в захватнической войне против Украины, страна 404 придумала примитивный фейк об «УАФ и трех поминальных матчах клубов УПЛ при пустых трибунах». Его сразу же начали массово распространять российские телеграмм-каналы, включая канал забавного любимца кремля – соловьева. Чем сразу и подтвердили, откуда ноги растут.
Мы благодарны украинским и зарубежным СМИ, которые сразу распознали в этой дезинформации дешевый фейк. На болотах все так плохо, что единственное, на что способен агрессор, – это продуцирование дешевых фейков. Используя возможность искренне желаем российскому футболу насладиться своим заслуженным бессрочным отстранением на международной арене! Спасибо ВСУ за успешную «демилитаризацию» окупантов на суше, на воде и в воздухе!
Слава Героям! Слава Україні!
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