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Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 21:19 | Обновлено 16 мая 2023, 21:29
1679
0

УАФ опровергла фейк от пропагандистов рф про три поминальных матча УПЛ

Вскоре число погибших россиян на войне превысит 200 тысяч

16 мая 2023, 21:19 | Обновлено 16 мая 2023, 21:29
1679
0
УАФ опровергла фейк от пропагандистов рф про три поминальных матча УПЛ
УАФ

Украинская ассоциация футбола опровергла фейк от пропагандистов рф про три поминальных матча УПЛ, который якобы будут сыграны в июне, чтобы чествовать память погибших якобы 300 тысяч воинов на войне с рф.

К поминальным матчам пропагандоны отнесли: «Шахтер» – «Днепр-1», «Металлист 1925» – «Кривбасс» и «Минай» – «Александрия». Написано, что они пройдут 6, 7 и 8 июня, хотя последний тур УПЛ запланирован на 3 июня. Кроме того, «Минай» и «Александрия» уже провели оба матча между собой в текущем сезоне.

Официальное заявление УАФ:

Согласно сведениям Генштаба ВСУ, уже завтра количество «демилитаризованных» рашистов достигнет 200 тысяч. Чтобы отвлечь внимание от собственных масштабных потерь в захватнической войне против Украины, страна 404 придумала примитивный фейк об «УАФ и трех поминальных матчах клубов УПЛ при пустых трибунах». Его сразу же начали массово распространять российские телеграмм-каналы, включая канал забавного любимца кремля – соловьева. Чем сразу и подтвердили, откуда ноги растут.

Мы благодарны украинским и зарубежным СМИ, которые сразу распознали в этой дезинформации дешевый фейк. На болотах все так плохо, что единственное, на что способен агрессор, – это продуцирование дешевых фейков. Используя возможность искренне желаем российскому футболу насладиться своим заслуженным бессрочным отстранением на международной арене! Спасибо ВСУ за успешную «демилитаризацию» окупантов на суше, на воде и в воздухе!

Слава Героям! Слава Україні!

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Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник Украинская ассоциация футбола
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