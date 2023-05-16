Лига Европы16 мая 2023, 19:43 |
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Источник: Дибала не выйдет в основе на матч с Байером
У форварда «Ромы» повреждение
16 мая 2023, 19:43 |
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Форвард «Ромы» Пауло Дибала войдет в заявку команды на ответный матч полуфинала Лиги Европы против «Байера» (18 мая, первый матч – 1:0).
Однако, по информации итальянских СМИ, играть все 90 минут Дибала не готов. Ожидается, что он выйдет на поле во второй тайме примерно на 30 минут.
В нынешнем сезоне на счету Дибалы 16 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах.
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