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  4. Источник: Дибала не выйдет в основе на матч с Байером
Лига Европы
16 мая 2023, 19:43 |
239
0

Источник: Дибала не выйдет в основе на матч с Байером

У форварда «Ромы» повреждение

16 мая 2023, 19:43 |
239
0
Источник: Дибала не выйдет в основе на матч с Байером
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Форвард «Ромы» Пауло Дибала войдет в заявку команды на ответный матч полуфинала Лиги Европы против «Байера» (18 мая, первый матч – 1:0).

Однако, по информации итальянских СМИ, играть все 90 минут Дибала не готов. Ожидается, что он выйдет на поле во второй тайме примерно на 30 минут.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 16 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Пауло Дибала Рома Рим Байер Лига Европы
Источник Sky Sport Italia
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