Источник: Дибала не выйдет в основе на матч с Байером

Форвард «Ромы» Пауло Дибала войдет в заявку команды на ответный матч полуфинала Лиги Европы против «Байера» (18 мая, первый матч – 1:0).

Однако, по информации итальянских СМИ, играть все 90 минут Дибала не готов. Ожидается, что он выйдет на поле во второй тайме примерно на 30 минут.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 16 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах.