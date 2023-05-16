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  4. Тоттенхэм хочет переманить спортивного директора Ромы
Англия
16 мая 2023, 19:26 |
117
0

Тоттенхэм хочет переманить спортивного директора Ромы

«Шпоры» ищут замену Фабио Паратичи

16 мая 2023, 19:26 |
117
0
Тоттенхэм хочет переманить спортивного директора Ромы
ФК Рома. Тьягу Пинту

«Тоттенхэм» сейчас активно занимается поисками нового спортивного директора после того, как Фабио Паратичи был дисквалифицирован на 30 месяцев за финансовые махинации в период работы в «Ювентусе».

«Шпоры» заинтересованы в приглашении спортивного директора «Ромы» Тьягу Пинту. Стороны уже начали переговоры.

Контракт Пинту с «Ромой» действует до лета 2024 года. Также в услугах 38-летнего португальца заинтересованы «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

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Тоттенхэм Фабио Паратичи Рома Рим Тьягу Пинту
Источник inews.co.uk
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