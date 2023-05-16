Тоттенхэм хочет переманить спортивного директора Ромы

«Тоттенхэм» сейчас активно занимается поисками нового спортивного директора после того, как Фабио Паратичи был дисквалифицирован на 30 месяцев за финансовые махинации в период работы в «Ювентусе».

«Шпоры» заинтересованы в приглашении спортивного директора «Ромы» Тьягу Пинту. Стороны уже начали переговоры.

Контракт Пинту с «Ромой» действует до лета 2024 года. Также в услугах 38-летнего португальца заинтересованы «Ливерпуль» и «Вест Хэм».