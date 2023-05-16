Италия16 мая 2023, 19:02 |
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Интер поборется за защитника Боруссии Дортмунд
Рафаэл Геррейру летом станет свободным агентом
16 мая 2023, 19:02 |
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«Интер» внимательно следит за ситуацией вокруг защитника «Боруссии» Дортмунд Рафаэла Геррейру. Об этом сообщают французские СМИ.
Контракт Геррейру истекает в конце нынешнего сезона. Ожидается, что конкуренция за 29-летнего защитника сборной Португалии будет очень высокой.
Геррейру выступает за «Боруссию» Дортмунд с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 14 ассистов в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.
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