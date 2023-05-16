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  4. Интер поборется за защитника Боруссии Дортмунд
Италия
16 мая 2023, 19:02 |
241
0

Интер поборется за защитника Боруссии Дортмунд

Рафаэл Геррейру летом станет свободным агентом

16 мая 2023, 19:02 |
241
0
Интер поборется за защитника Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Геррейру

«Интер» внимательно следит за ситуацией вокруг защитника «Боруссии» Дортмунд Рафаэла Геррейру. Об этом сообщают французские СМИ.

Контракт Геррейру истекает в конце нынешнего сезона. Ожидается, что конкуренция за 29-летнего защитника сборной Португалии будет очень высокой.

Геррейру выступает за «Боруссию» Дортмунд с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 14 ассистов в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

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Источник Footmercato
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