Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джейми КАРРАГЕР: «Манчестер Сити лучше, чем команда Анчелотти»
Лига чемпионов
16 мая 2023, 18:30 |
293
0

Джейми КАРРАГЕР: «Манчестер Сити лучше, чем команда Анчелотти»

Экс-защитник – о полуфинале Лиги чемпионов

16 мая 2023, 18:30 |
293
0
Джейми КАРРАГЕР: «Манчестер Сити лучше, чем команда Анчелотти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер верит в «Манчестер Сити» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Реалом»:

«Кажется, что теперь каждая игра дается им очень легко. Я думал, что матч с «Эвертоном» будет для них самым тяжелым, потому что они боролись до конца во враждебной обстановке, и игра была в перерыве между матчами с «Реалом». Я подумал, что Гвардиола мог бы заменить еще нескольких игроков, но он этого не сделал.

Очевидно, что играть против «Реала» тяжело, но они лучше, чем команда Карло Анчелотти. Что бы ни случилось этим вечером, после него я вообще не вижу проблем».

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится завтра, 17 мая. Первый матч завершился вничью 1:1.

По теме:
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Ман Сити – Реал
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мое наследие уже уникальное»
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джейми Каррагер Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
Футбол | 16 мая 2023, 04:34 6
ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона

Михаил выложил фото в своем Instagram

Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Футбол | 15 мая 2023, 20:41 0
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном

Арабский клуб имеет право в одностороннем порядке продлить соглашение

Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Футбол | 15.05.2023, 19:32
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Источник: Металлист продолжит существование в случае вылета в Первую лигу
Футбол | 16.05.2023, 14:48
Источник: Металлист продолжит существование в случае вылета в Первую лигу
Источник: Металлист продолжит существование в случае вылета в Первую лигу
Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Футбол | 16.05.2023, 17:25
Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
16.05.2023, 11:44 3
Бокс
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
15.05.2023, 13:31 33
Футбол
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
15.05.2023, 14:12 21
Теннис
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
15.05.2023, 11:22 33
Бокс
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
14.05.2023, 20:45 29
Футбол
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
15.05.2023, 14:45 5
Футбол
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности