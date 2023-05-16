Джейми КАРРАГЕР: «Манчестер Сити лучше, чем команда Анчелотти»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер верит в «Манчестер Сити» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Реалом»:

«Кажется, что теперь каждая игра дается им очень легко. Я думал, что матч с «Эвертоном» будет для них самым тяжелым, потому что они боролись до конца во враждебной обстановке, и игра была в перерыве между матчами с «Реалом». Я подумал, что Гвардиола мог бы заменить еще нескольких игроков, но он этого не сделал.

Очевидно, что играть против «Реала» тяжело, но они лучше, чем команда Карло Анчелотти. Что бы ни случилось этим вечером, после него я вообще не вижу проблем».

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится завтра, 17 мая. Первый матч завершился вничью 1:1.