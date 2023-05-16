Пеп ГВАРДИОЛА: «Мое наследие уже уникальное»
Тренер «Манчестер Сити» – о важности концовки сезона
Накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, будет ли концовка нынешнего сезона определять его наследие:
«Мое наследие уже уникальное. Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, самый важный за все мое время здесь.
Я говорю игрокам: живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках, зависит от нас, не требуется ничего исключительного. Нужно быть собой и отдавать все силы.
У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо, что снова привели нас сюда».
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