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Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 18:15 | Обновлено 16 мая 2023, 18:30
1115
1

Источник: Черноморец прописал клаусулы для Салюка и Брагару, гранды следят

Два игрока проводят хорошую часть сезона УПЛ

16 мая 2023, 18:15 | Обновлено 16 мая 2023, 18:30
1115
1
Источник: Черноморец прописал клаусулы для Салюка и Брагару, гранды следят
ФК Черноморец. Максим Брагару

По информации журналиста Виктора Вацко, лидеры «Черноморца» защитник Владимир Салюк и хавбек Максим Брагару имеют в своих контрактах суммы отступных.

У Салюка это 1 миллион евро, а у Брагару – 500 тысяч евро. Вацко отметил, что топовые команды УПЛ следят за выступлениями этих игроков.

20-летний центральный защитник Салюк называется одним из открытий второй части сезона. Провел 24 матча и забил 1 гол.

20-летний Брагару, который может сыграть левого защитника и на обоих флангах полузащиты, забил два гола в 25-ти встречах сезона.

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Источник Вацко Live
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Gargantua
против Динамо не самый удачный матч Салюка
а вот Алиференко подтвердил свой класс.
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