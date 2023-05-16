Украина. Премьер лига16 мая 2023, 18:15 | Обновлено 16 мая 2023, 18:30
1115
1
Источник: Черноморец прописал клаусулы для Салюка и Брагару, гранды следят
Два игрока проводят хорошую часть сезона УПЛ
16 мая 2023, 18:15 | Обновлено 16 мая 2023, 18:30
1115
1
По информации журналиста Виктора Вацко, лидеры «Черноморца» защитник Владимир Салюк и хавбек Максим Брагару имеют в своих контрактах суммы отступных.
У Салюка это 1 миллион евро, а у Брагару – 500 тысяч евро. Вацко отметил, что топовые команды УПЛ следят за выступлениями этих игроков.
20-летний центральный защитник Салюк называется одним из открытий второй части сезона. Провел 24 матча и забил 1 гол.
20-летний Брагару, который может сыграть левого защитника и на обоих флангах полузащиты, забил два гола в 25-ти встречах сезона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 мая 2023, 04:34 6
Михаил выложил фото в своем Instagram
Футбол | 16 мая 2023, 16:45 0
Тренер готовится к важнейшему матчу
Футбол | 15.05.2023, 19:32
Бокс | 16.05.2023, 05:55
Футбол | 16.05.2023, 14:48
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2023, 18:22 5
15.05.2023, 23:00 2
14.05.2023, 20:45 29
15.05.2023, 13:31 33
15.05.2023, 17:01 1
15.05.2023, 18:34 29
14.05.2023, 17:14 1
15.05.2023, 20:41
а вот Алиференко подтвердил свой класс.