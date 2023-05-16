Источник: Черноморец прописал клаусулы для Салюка и Брагару, гранды следят

По информации журналиста Виктора Вацко, лидеры «Черноморца» защитник Владимир Салюк и хавбек Максим Брагару имеют в своих контрактах суммы отступных.

У Салюка это 1 миллион евро, а у Брагару – 500 тысяч евро. Вацко отметил, что топовые команды УПЛ следят за выступлениями этих игроков.

20-летний центральный защитник Салюк называется одним из открытий второй части сезона. Провел 24 матча и забил 1 гол.

20-летний Брагару, который может сыграть левого защитника и на обоих флангах полузащиты, забил два гола в 25-ти встречах сезона.