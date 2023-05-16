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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не нужно ничего особенного. Просто обыграть Реал»
Лига чемпионов
16 мая 2023, 16:45 |
463
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не нужно ничего особенного. Просто обыграть Реал»

Тренер готовится к важнейшему матчу

16 мая 2023, 16:45 |
463
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не нужно ничего особенного. Просто обыграть Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Реала». Первая встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1.

«Один из самых больших матчей для нас, не буду скрывать. Я сказал игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом, этой возможностью. Нам очень повезло, что мы находимся здесь и что все зависит от нас. Нам не нужно делать ничего особенного или экстраординарного. Нужна одна победа в матче с «Реалом», чтобы быть в финале. Для нас это большой вызов и очень сильный соперник».

«Все складывается хорошо: мы в одной победе от титула АПЛ, мы в финале Кубка Англии и мы в полуфинале Лиги чемпионов. Однако завтра нужно сыграть лучше, чем в первом матче с «Реалом». Я участвовал в десяти полуфиналах ЛЧ, проиграл семь из них. Так что я знаю, что такое поражение. Надеюсь, выиграет тот, кто больше заслуживает», — сказал Гвардиола.

Игра состоится 17 мая, начало в 22:00.

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Манчестер Сити Реал Мадрид Пеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Источник BBC
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