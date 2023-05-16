Джокович вышел в четвертьфинал в Риме и стал рекордсменом

Сербский теннисист Новак Джокович на турнире АТР серии Мастерс в Риме (Италия) успешно миновал стадию 1/8 финала.

Он в двух сетах обыграл Кэмерона Норри из Великобритании – 6:3, 6:4.

Став участником четвертьфинала римского турнира, Джокович стал первым игроком, который 17 раз смог дойти до 1/4 финала на одном и том же турнире серии Мастерс.

Кроме этого, Новак стал первым в истории, кому удалось дойти до 17 четвертьфиналов подряд на турнирах АТР всех категорий.

В четвертьфинале турнира в Риме серб сыграет с победителем встречи Алексей Попырин (Австралия) – Хольгер Руне (Дания).