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ATP
16 мая 2023, 16:05 | Обновлено 16 мая 2023, 16:16
321
0

Джокович вышел в четвертьфинал в Риме и стал рекордсменом

Серб установил высшее достижение тура

16 мая 2023, 16:05 | Обновлено 16 мая 2023, 16:16
321
0
Джокович вышел в четвертьфинал в Риме и стал рекордсменом
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович на турнире АТР серии Мастерс в Риме (Италия) успешно миновал стадию 1/8 финала.

Он в двух сетах обыграл Кэмерона Норри из Великобритании – 6:3, 6:4.

Став участником четвертьфинала римского турнира, Джокович стал первым игроком, который 17 раз смог дойти до 1/4 финала на одном и том же турнире серии Мастерс.

Кроме этого, Новак стал первым в истории, кому удалось дойти до 17 четвертьфиналов подряд на турнирах АТР всех категорий.

В четвертьфинале турнира в Риме серб сыграет с победителем встречи Алексей Попырин (Австралия) – Хольгер Руне (Дания).

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ATP Рим Новак Джокович
Источник ATP Tour
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