Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фил Джонс покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона
Англия
16 мая 2023, 15:48 |
236
0

Фил Джонс покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона

Также команду покинет Аксель Туанзебе

16 мая 2023, 15:48 |
236
0
Фил Джонс покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Джонс

Защитник Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» в конце текущего сезона, когда истечет срок действия его контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также не будет продлен контракт с еще одним защитником, Акселем Туанзебе, который сейчас выступает на правах аренды в «Сток Сити».

Фил Джонс выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Из-за серьезных травм за последние три года он провел лишь 8 матчей в сезоне 2021/2022.

По теме:
Лестер потеряет Тилеманса свободным агентом
Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны оставаться сосредоточенными»
Фил Джонс Аксель Туанзебе Манчестер Юнайтед свободный агент Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 16 мая 2023, 06:05 7
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24

Команды Зинченко и Лунина гарантировали участие в главном клубном еврокубковом турнире

Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Футбол | 15 мая 2023, 19:32 4
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ

Вадим Червак дисквалифицирован на 6 месяцев, но все равно привлек внимание команд из элиты Украины

Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Футбол | 15.05.2023, 22:15
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Йожеф САБО: «Это позор, что клубы покупают системы ВАР»
Футбол | 16.05.2023, 10:00
Йожеф САБО: «Это позор, что клубы покупают системы ВАР»
Йожеф САБО: «Это позор, что клубы покупают системы ВАР»
Заря на новый сезон надеется вернуть в состав Шахаба
Футбол | 16.05.2023, 15:13
Заря на новый сезон надеется вернуть в состав Шахаба
Заря на новый сезон надеется вернуть в состав Шахаба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
15.05.2023, 18:34 28
Футбол
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
14.05.2023, 20:45 29
Футбол
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
16.05.2023, 05:55 8
Бокс
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
15.05.2023, 14:12 21
Теннис
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 9
Футбол
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
15.05.2023, 21:23 10
Футбол
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
14.05.2023, 17:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности