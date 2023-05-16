Англия16 мая 2023, 15:48 |
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Фил Джонс покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона
Также команду покинет Аксель Туанзебе
16 мая 2023, 15:48 |
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Защитник Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» в конце текущего сезона, когда истечет срок действия его контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Также не будет продлен контракт с еще одним защитником, Акселем Туанзебе, который сейчас выступает на правах аренды в «Сток Сити».
Фил Джонс выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Из-за серьезных травм за последние три года он провел лишь 8 матчей в сезоне 2021/2022.
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