Фил Джонс покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона

Защитник Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» в конце текущего сезона, когда истечет срок действия его контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также не будет продлен контракт с еще одним защитником, Акселем Туанзебе, который сейчас выступает на правах аренды в «Сток Сити».

Фил Джонс выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Из-за серьезных травм за последние три года он провел лишь 8 матчей в сезоне 2021/2022.