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  4. Экс-защитник Арсенала дал совет по нейтрализации Холанда
Англия
16 мая 2023, 15:05 | Обновлено 16 мая 2023, 15:50
420
0

Экс-защитник Арсенала дал совет по нейтрализации Холанда

Мнением поделился Мартин Киоун

16 мая 2023, 15:05 | Обновлено 16 мая 2023, 15:50
420
0
Экс-защитник Арсенала дал совет по нейтрализации Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун высказал мнением о том, как игроки команд Английской Премьер-лиги могут противостоять нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

«На данный момент Холанд думает, что может обыграть любого, но нужно заставить его усомниться в себе. Ущипнуть или наступить на ногу. Надо залезть ему в голову и запугивать, всегда быть у него на пути. Вы должны вывести его из равновесия», – уверен Киоун.

Как известно, «Манчестер Сити» подписал Холанда летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету Эрлинга в 48 матчах во всех турнирах 52 гола и 8 ассистов.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мартин Киоун
Источник Daily Mail
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