Экс-защитник Арсенала дал совет по нейтрализации Холанда
Мнением поделился Мартин Киоун
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун высказал мнением о том, как игроки команд Английской Премьер-лиги могут противостоять нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
«На данный момент Холанд думает, что может обыграть любого, но нужно заставить его усомниться в себе. Ущипнуть или наступить на ногу. Надо залезть ему в голову и запугивать, всегда быть у него на пути. Вы должны вывести его из равновесия», – уверен Киоун.
Как известно, «Манчестер Сити» подписал Холанда летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету Эрлинга в 48 матчах во всех турнирах 52 гола и 8 ассистов.
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