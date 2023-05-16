Экс-защитник Арсенала дал совет по нейтрализации Холанда

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун высказал мнением о том, как игроки команд Английской Премьер-лиги могут противостоять нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

«На данный момент Холанд думает, что может обыграть любого, но нужно заставить его усомниться в себе. Ущипнуть или наступить на ногу. Надо залезть ему в голову и запугивать, всегда быть у него на пути. Вы должны вывести его из равновесия», – уверен Киоун.

Как известно, «Манчестер Сити» подписал Холанда летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету Эрлинга в 48 матчах во всех турнирах 52 гола и 8 ассистов.