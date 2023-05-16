Источник: Металлист продолжит существование в случае вылета в Первую лигу
Игорь Цыганык уверен, что клуб не исчезнет
По информации журналиста Игоря Цыганыка, возможный вылет «Металлиста» в Первую лигу не поставит крест на существовании клуба.
«Есть определенные проблемы с задержками зарплаты. Если «Металлист» останется в УПЛ, то будет выступать в УПЛ, если нет – будет выступать в Первой лиге. Но клуб будет существовать в любом случае. Будут до конца цепляться за УПЛ, за переходные матчи».
«В случае вылета будет обновление, у них хорошая юношеская команда. Перспектива там есть, но этот сезон, конечно, вышел не такой, как хотели в клубе», — сказал Цыганык.
Сейчас харьковская команда занимает предпоследнее место в зоне прямого вылета.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе
Оккупанты из рф ночью 16 мая выпустили по Украине 18 ракет плюс шахеды