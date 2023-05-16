Когда битва Шахтер – Днепр-1? УПЛ опубликовала расписание 29 тура

УПЛ вынесла на 28 мая два матча предпоследнего 29-го тура, в которых сыграют два претендента на титул «Шахтер» – «Днепр-1», а также состоится игра «Александрия» – «Заря».

Все остальные встречи пройдут в понедельник.

29-й тур

28 мая

Шахтер - Днепр-1. Старт в 15:00

Александрия - Заря. Старт в 15:00

29 мая

Все матчи стартуют в 15:00

Динамо - Верес

Металлист - Минай

Ворскла - Колос

Львов - Ингулец

Черноморец - Рух

Металлист 1925 - Кривбасс