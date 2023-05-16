Украина. Премьер лига16 мая 2023, 14:29 |
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Когда битва Шахтер – Днепр-1? УПЛ опубликовала расписание 29 тура
Предпоследний тур УПЛ
16 мая 2023, 14:29 |
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УПЛ вынесла на 28 мая два матча предпоследнего 29-го тура, в которых сыграют два претендента на титул «Шахтер» – «Днепр-1», а также состоится игра «Александрия» – «Заря».
Все остальные встречи пройдут в понедельник.
29-й тур
28 мая
Шахтер - Днепр-1. Старт в 15:00
Александрия - Заря. Старт в 15:00
29 мая
Все матчи стартуют в 15:00
Динамо - Верес
Металлист - Минай
Ворскла - Колос
Львов - Ингулец
Черноморец - Рух
Металлист 1925 - Кривбасс
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