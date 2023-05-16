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  4. Когда битва Шахтер – Днепр-1? УПЛ опубликовала расписание 29 тура
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 14:29 |
777
0

Когда битва Шахтер – Днепр-1? УПЛ опубликовала расписание 29 тура

Предпоследний тур УПЛ

16 мая 2023, 14:29 |
777
0
Когда битва Шахтер – Днепр-1? УПЛ опубликовала расписание 29 тура
ФК Шахтер

УПЛ вынесла на 28 мая два матча предпоследнего 29-го тура, в которых сыграют два претендента на титул «Шахтер» – «Днепр-1», а также состоится игра «Александрия» – «Заря».

Все остальные встречи пройдут в понедельник.

29-й тур

28 мая

Шахтер - Днепр-1. Старт в 15:00

Александрия - Заря. Старт в 15:00

29 мая

Все матчи стартуют в 15:00

Динамо - Верес

Металлист - Минай

Ворскла - Колос

Львов - Ингулец

Черноморец - Рух

Металлист 1925 - Кривбасс

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Источник УПЛ
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