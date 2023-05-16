Германия16 мая 2023, 12:57 | Обновлено 16 мая 2023, 13:06
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Бавария назвала соперников по летнему турне по Азии
Мюнхенцы совершат поездку на стыке июля и августа
16 мая 2023, 12:57 | Обновлено 16 мая 2023, 13:06
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Мюнхенская «Бавария» намерена провести серию товарищеских матчей в рамках турне по Азии. Сообщается, что есть планы сыграть трижды.
26 июля в Токио баварцев ждет встреча с «Манчестер Сити», а на 29-е число запланирована игра с клубом «Кавасаки Фронтале». На 2 августа у «Баварии» намерена игра в Сингапуре с «Ливерпулем».
Сейчас мюнхенский клуб занимает первое место в таблице немецкой Бундеслиги, имея 68 очков после 32 матчей.
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