Бавария назвала соперников по летнему турне по Азии

Мюнхенская «Бавария» намерена провести серию товарищеских матчей в рамках турне по Азии. Сообщается, что есть планы сыграть трижды.

26 июля в Токио баварцев ждет встреча с «Манчестер Сити», а на 29-е число запланирована игра с клубом «Кавасаки Фронтале». На 2 августа у «Баварии» намерена игра в Сингапуре с «Ливерпулем».

Сейчас мюнхенский клуб занимает первое место в таблице немецкой Бундеслиги, имея 68 очков после 32 матчей.