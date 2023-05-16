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WTA
16 мая 2023, 19:59 |
956
0

Вместе с Калининой. Стали известны участницы 1/4 финала на турнире в Риме

Украинка продолжает борьбу за трофей

16 мая 2023, 19:59 |
956
0
Вместе с Калининой. Стали известны участницы 1/4 финала на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялись все матчи 1/8 финала на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме.

В борьбе за трофей осталась украинка Ангелина Калинина, которая попала в нижнюю часть сетки, где конкуренция за путевку в финал заметно ниже, чем в верхней половине.

Рим. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Донна Векич [21] – 6:3, 6:4
Елена Рыбакина [7] – Маркета Вондроушова – 6:3, 6:3

Паула Бадоса – Каролина Мухова – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2
Алена Остапенко [20] – Дарья Касаткина [8] – 6:4, 4:6, 6:0

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [27] – Мария Боузкова [11] – 6:2, 6:2
Чжэн Циньвень [22] – Ван Сиюй – 6:4, 3:6, 6:1

Беатрис Хаддад Майя [12] – Камила Осорио [Q] – 6:3, 6:3
Ангелина Калинина [30] – Мэдисон Киз – 2:6, 6:2, 6:4

Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [7]
Паула Бадоса – Алена Остапенко [20]

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [27] – Чжэн Циньвень [22]
Беатрис Хаддад Майя [12] – Ангелина Калинина [30]

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WTA Рим Ига Свёнтек Донна Векич Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Паула Бадоса Каролина Мухова Алена Остапенко Дарья Касаткина Вероника Кудерметова Мария Боузкова Чжэн Циньвень Ван Сиюй Беатрис Хаддад Майя Камила Осорио Ангелина Калинина Мэдисон Киз
Источник Sport.ua
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