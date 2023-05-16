Вместе с Калининой. Стали известны участницы 1/4 финала на турнире в Риме
Украинка продолжает борьбу за трофей
Состоялись все матчи 1/8 финала на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме.
В борьбе за трофей осталась украинка Ангелина Калинина, которая попала в нижнюю часть сетки, где конкуренция за путевку в финал заметно ниже, чем в верхней половине.
Рим. Четвертый круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Донна Векич [21] – 6:3, 6:4
Елена Рыбакина [7] – Маркета Вондроушова – 6:3, 6:3
Паула Бадоса – Каролина Мухова – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2
Алена Остапенко [20] – Дарья Касаткина [8] – 6:4, 4:6, 6:0
Нижняя часть сетки
Вероника Кудерметова [27] – Мария Боузкова [11] – 6:2, 6:2
Чжэн Циньвень [22] – Ван Сиюй – 6:4, 3:6, 6:1
Беатрис Хаддад Майя [12] – Камила Осорио [Q] – 6:3, 6:3
Ангелина Калинина [30] – Мэдисон Киз – 2:6, 6:2, 6:4
Рим. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [7]
Паула Бадоса – Алена Остапенко [20]
Нижняя часть сетки
Вероника Кудерметова [27] – Чжэн Циньвень [22]
Беатрис Хаддад Майя [12] – Ангелина Калинина [30]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»
Инициатива якобы исходит от «Львова»