Вместе с Калининой. Стали известны участницы 1/4 финала на турнире в Риме

Состоялись все матчи 1/8 финала на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме.

В борьбе за трофей осталась украинка Ангелина Калинина, которая попала в нижнюю часть сетки, где конкуренция за путевку в финал заметно ниже, чем в верхней половине.

Рим. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Донна Векич [21] – 6:3, 6:4

Елена Рыбакина [7] – Маркета Вондроушова – 6:3, 6:3

Паула Бадоса – Каролина Мухова – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2

Алена Остапенко [20] – Дарья Касаткина [8] – 6:4, 4:6, 6:0

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [27] – Мария Боузкова [11] – 6:2, 6:2

Чжэн Циньвень [22] – Ван Сиюй – 6:4, 3:6, 6:1

Беатрис Хаддад Майя [12] – Камила Осорио [Q] – 6:3, 6:3

Ангелина Калинина [30] – Мэдисон Киз – 2:6, 6:2, 6:4

Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [7]

Паула Бадоса – Алена Остапенко [20]

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [27] – Чжэн Циньвень [22]

Беатрис Хаддад Майя [12] – Ангелина Калинина [30]