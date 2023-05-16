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  4. Габриэл ЖЕЗУС: «Должны извлечь уроки, чтобы в будущем бороться за титул»
Англия
16 мая 2023, 11:55 | Обновлено 16 мая 2023, 12:01
66
0

Габриэл ЖЕЗУС: «Должны извлечь уроки, чтобы в будущем бороться за титул»

Форвард «Арсенала» – о проигранной чемпионской гонке в АПЛ

16 мая 2023, 11:55 | Обновлено 16 мая 2023, 12:01
66
0
Габриэл ЖЕЗУС: «Должны извлечь уроки, чтобы в будущем бороться за титул»
ФК Арсенал. Габриэл Жезус

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус заявил, что выиграть английскую Премьер-лигу непросто, однако он не считает текущий розыгрыш для «канониров» плохим.

«Если посмотреть на сезон в целом, то он не был разочаровывающим. Мы здесь не для того, чтобы бороться за второе место. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации, чтобы в будущем претендовать на титул», - сказал Жезус.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место, имея 81 очко. Лидирует «Ман Сити» с 85 очками и при одной игре в запасе.

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Габриэл Жезус Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ESPN
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