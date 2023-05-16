Англия16 мая 2023, 11:55 | Обновлено 16 мая 2023, 12:01
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Габриэл ЖЕЗУС: «Должны извлечь уроки, чтобы в будущем бороться за титул»
Форвард «Арсенала» – о проигранной чемпионской гонке в АПЛ
16 мая 2023, 11:55 | Обновлено 16 мая 2023, 12:01
66
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Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус заявил, что выиграть английскую Премьер-лигу непросто, однако он не считает текущий розыгрыш для «канониров» плохим.
«Если посмотреть на сезон в целом, то он не был разочаровывающим. Мы здесь не для того, чтобы бороться за второе место. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации, чтобы в будущем претендовать на титул», - сказал Жезус.
«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место, имея 81 очко. Лидирует «Ман Сити» с 85 очками и при одной игре в запасе.
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