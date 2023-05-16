Александр СЫРСКИЙ: «У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы»

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

«Посетил командиров и воинов на переднем крае. Каждый из них является автором новой страницы истории нашей войны. «Вагнеровцы» залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы. Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонительной операции.

Просчитали все возможные сценарии развития событий. Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад за подвиги на поле боя. Держим строй! Вместе – победим! Слава Украине и ее защитникам», - сказал Сырский.