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Испания
16 мая 2023, 11:39 | Обновлено 16 мая 2023, 11:40
162
0

Александр СЫРСКИЙ: «У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы»

Украинский генерал – о ситуации в Бахмуте

16 мая 2023, 11:39 | Обновлено 16 мая 2023, 11:40
162
0
Александр СЫРСКИЙ: «У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

«Посетил командиров и воинов на переднем крае. Каждый из них является автором новой страницы истории нашей войны. «Вагнеровцы» залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы. Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонительной операции.

Просчитали все возможные сценарии развития событий. Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад за подвиги на поле боя. Держим строй! Вместе – победим! Слава Украине и ее защитникам», - сказал Сырский.

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Александр Сырский российско-украинская война
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