Вильярреал хочет подписать Мариано Диаса
Форвард «Реала» может сменить клубную прописку
Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в другом клубе испанского чемпионата. В услугах нападающего заинтересован «Вильярреал».
«Желтая субмарина» рассматривает Диаса на случай возможного расставания с Николасом Джексоном. Мариано может достаться «Вильярреалу» бесплатно, поскольку его контракт со «сливочными» истекает по завершении нынешнего сезона.
В этом сезоне Ла Лиги 29-летний нападающий принял участие в девяти поединках за «Реал», в которых не отметился результативными действиями. При этом Диас получил две желтые карточки.
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