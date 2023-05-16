Вильярреал хочет подписать Мариано Диаса

Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в другом клубе испанского чемпионата. В услугах нападающего заинтересован «Вильярреал».

«Желтая субмарина» рассматривает Диаса на случай возможного расставания с Николасом Джексоном. Мариано может достаться «Вильярреалу» бесплатно, поскольку его контракт со «сливочными» истекает по завершении нынешнего сезона.

В этом сезоне Ла Лиги 29-летний нападающий принял участие в девяти поединках за «Реал», в которых не отметился результативными действиями. При этом Диас получил две желтые карточки.