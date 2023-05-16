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Испания
16 мая 2023, 11:19 | Обновлено 16 мая 2023, 11:34
115
0

Вильярреал хочет подписать Мариано Диаса

Форвард «Реала» может сменить клубную прописку

16 мая 2023, 11:19 | Обновлено 16 мая 2023, 11:34
115
0
Вильярреал хочет подписать Мариано Диаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариано Диас

Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в другом клубе испанского чемпионата. В услугах нападающего заинтересован «Вильярреал».

«Желтая субмарина» рассматривает Диаса на случай возможного расставания с Николасом Джексоном. Мариано может достаться «Вильярреалу» бесплатно, поскольку его контракт со «сливочными» истекает по завершении нынешнего сезона.

В этом сезоне Ла Лиги 29-летний нападающий принял участие в девяти поединках за «Реал», в которых не отметился результативными действиями. При этом Диас получил две желтые карточки.

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Источник: Динамо летом вернет двух футболистов из аренды
Вильярреал Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Мариано Диас
Источник Fichajes.net
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