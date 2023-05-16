Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков

«Арсенал» разрешил Микелю Артете побить рекорд расходов клуба в летнее межсезонье, потратив более 200 миллионов фунтов стерлингов (230 млн евро).

Артета хочет подписать полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса и Мойсеса Кайседо из «Брайтона». В совокупности эти два трансфера потянут на 170 миллионов фунтов стерлингов (195 млн евро).

Тажке «Арсенал» планирует летом солидно разгрузить состав и попытается продать около 8-9 игроков. Уйти могут Гранит Джака, Киран Тирни, Эмил Смит-Роу, Фоларин Балоган, Роб Голдинг, Энсли Мейтленд-Найлз, Альбер-Мбойо Локонга, Нуну Тавареш и Седрик Соареш. Средства, вырученные с этих трансферов, и уйдут на усиление состава.

Также сообщается, что «канониры» могут восстановить интерес к Рафинье, Муссе Диаби и Мейсону Маунту.