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  4. Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков
Англия
16 мая 2023, 11:25 |
1715
1

Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков

Для этого команда попрощается с 8-9 игроками

16 мая 2023, 11:25 |
1715
1
Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

«Арсенал» разрешил Микелю Артете побить рекорд расходов клуба в летнее межсезонье, потратив более 200 миллионов фунтов стерлингов (230 млн евро).

Артета хочет подписать полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса и Мойсеса Кайседо из «Брайтона». В совокупности эти два трансфера потянут на 170 миллионов фунтов стерлингов (195 млн евро).

Тажке «Арсенал» планирует летом солидно разгрузить состав и попытается продать около 8-9 игроков. Уйти могут Гранит Джака, Киран Тирни, Эмил Смит-Роу, Фоларин Балоган, Роб Голдинг, Энсли Мейтленд-Найлз, Альбер-Мбойо Локонга, Нуну Тавареш и Седрик Соареш. Средства, вырученные с этих трансферов, и уйдут на усиление состава.

Также сообщается, что «канониры» могут восстановить интерес к Рафинье, Муссе Диаби и Мейсону Маунту.

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Арсенал Лондон Микель Артета трансферы АПЛ трансферы Деклан Райс Мойсес Кайседо Гранит Джака Киран Тирни Эмиль Смит-Роу Фоларин Балоган Нуну Тавареш Седрик Соареш
Источник The Times
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BUROSTAVOK
Досвід Арса з трансфером Мудрика має бути. На Райса,зараз не тількі якийсь Арсенал претендує. Там І Реал і Сіті і Барса.
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