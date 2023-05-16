Даяна Ястремская – Камилла Розателло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 во Флоренции.

В первом раунде основы украинка сразится против итальянки Камиллы Розателло (№296 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Райна – Аванесян. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Жасмин Паолини (№65 WTA) или Кэти Свон (№162 WTA).

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