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WTA
16 мая 2023, 10:59 | Обновлено 16 мая 2023, 11:04
272
0

Даяна Ястремская – Камилла Розателло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире во Флоренции

16 мая 2023, 10:59 | Обновлено 16 мая 2023, 11:04
272
0
Даяна Ястремская – Камилла Розателло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 во Флоренции.

В первом раунде основы украинка сразится против итальянки Камиллы Розателло (№296 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Райна – Аванесян. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Жасмин Паолини (№65 WTA) или Кэти Свон (№162 WTA).

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Источник Sport.ua
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