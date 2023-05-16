ITF16 мая 2023, 10:20 | Обновлено 16 мая 2023, 10:21
318
0
Катарина Завацкая – Марта Сориано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире серии ITF W100 в Мадриде
16 мая 2023, 10:20 | Обновлено 16 мая 2023, 10:21
318
0
16 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Мадриде (Испания).
В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет с Мартой Сориано Сантьяго из Испании (№873 WTA). Встреча состоится третьим запуском. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Клары Таусон из Дании (№126 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2023, 13:31 30
Гендиректор «Шахтера» – о финансовом положении клуба
Футбол | 15 мая 2023, 21:23 9
По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»
Война | 16.05.2023, 09:00
Теннис | 15.05.2023, 16:32
Футбол | 15.05.2023, 20:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.05.2023, 17:01 1
15.05.2023, 00:05 4
15.05.2023, 23:00 2
15.05.2023, 09:38 4
14.05.2023, 14:15 2
15.05.2023, 14:45 5
14.05.2023, 18:22 5
14.05.2023, 18:54 14