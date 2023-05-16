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ITF
16 мая 2023, 10:20 | Обновлено 16 мая 2023, 10:21
318
0

Катарина Завацкая – Марта Сориано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире серии ITF W100 в Мадриде

16 мая 2023, 10:20 | Обновлено 16 мая 2023, 10:21
318
0
Катарина Завацкая – Марта Сориано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

16 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Мадриде (Испания).

В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет с Мартой Сориано Сантьяго из Испании (№873 WTA). Встреча состоится третьим запуском. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Клары Таусон из Дании (№126 WTA).

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Марта Сориано Сантьяго ITF Мадрид Катарина Завацкая смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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