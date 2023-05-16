Катарина Завацкая – Марта Сориано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Мадриде (Испания).

В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет с Мартой Сориано Сантьяго из Испании (№873 WTA). Встреча состоится третьим запуском. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Клары Таусон из Дании (№126 WTA).

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