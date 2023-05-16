Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В четвертом раунде основы украинка сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№15 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Черундоло – Синнер. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли между собой три раза, украинка не проигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Вероники Кудерметовой (№12 WTA) или Чжэн Циньвень (№21 WTA).

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