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  4. Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 мая 2023, 09:19 |
468
0

Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Риме

16 мая 2023, 09:19 |
468
0
Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

16 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В четвертом раунде основы украинка сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№15 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Черундоло – Синнер. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой три раза, украинка не проигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Вероники Кудерметовой (№12 WTA) или Чжэн Циньвень (№21 WTA).

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Стала известна соперница Калининой в четвертьфинал крупного турнира в Риме
WTA Рим Ангелина Калинина смотреть онлайн Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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