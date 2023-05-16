Брентфорд продлил контракт с защитником

Защитник «Бренфорда» Матиас Йоргенсен, также известный как Занка, продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Занка перешел в «Бренфорд» в качестве свободного агента в сентябре 2021 года и провел с тех пор за команду 28 матчей.

До перехода в «Бренфорд» 33-летний футболист выступал за шесть клубов из пяти стран, а также провел 35 игр за сборную Дании.