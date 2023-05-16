Англия16 мая 2023, 09:09 | Обновлено 16 мая 2023, 09:19
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Брентфорд продлил контракт с защитником
Матиас Йоргенсен подписал соглашение, рассчитанное до 2025 года
16 мая 2023, 09:09 | Обновлено 16 мая 2023, 09:19
113
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Защитник «Бренфорда» Матиас Йоргенсен, также известный как Занка, продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2025 года.
Занка перешел в «Бренфорд» в качестве свободного агента в сентябре 2021 года и провел с тех пор за команду 28 матчей.
До перехода в «Бренфорд» 33-летний футболист выступал за шесть клубов из пяти стран, а также провел 35 игр за сборную Дании.
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