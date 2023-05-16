Войцех ЩЕНСНЫ: «Хотел быть нападающим, но я отвратительно играл»

Голкипер «Ювентуса» и национальной сборной Польши Войцех Щенсны признался, что в детстве хотел играть в нападении, но в итоге встал в ворота, так как это единственное, что у него получалось.

«Я хотел быть нападающим, но я отвратительно играл. Мне нравилось играть в футбол, но я был высокий, и меня поставили в ворота. После первого удачного сейва я не хотел возвращаться в атаку.

На самом деле я бы и сейчас хотел быть нападающим. Но, когда ты молод, ты понимаешь, что в чем-то ты лучше других. Это приятное чувство, ты ощущаешь себя сильным, это придает тебе уверенности, самоуважения. Я сделал это (встал в ворота), потому что это было единственное, что я умел делать хорошо», - сказал Щенсны.