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  4. Войцех ЩЕНСНЫ: «Хотел быть нападающим, но я отвратительно играл»
Италия
16 мая 2023, 08:55 | Обновлено 16 мая 2023, 09:02
37
0

Войцех ЩЕНСНЫ: «Хотел быть нападающим, но я отвратительно играл»

Польский вратарь рассказал о первых шагах в футболе

16 мая 2023, 08:55 | Обновлено 16 мая 2023, 09:02
37
0
Войцех ЩЕНСНЫ: «Хотел быть нападающим, но я отвратительно играл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Голкипер «Ювентуса» и национальной сборной Польши Войцех Щенсны признался, что в детстве хотел играть в нападении, но в итоге встал в ворота, так как это единственное, что у него получалось.

«Я хотел быть нападающим, но я отвратительно играл. Мне нравилось играть в футбол, но я был высокий, и меня поставили в ворота. После первого удачного сейва я не хотел возвращаться в атаку.

На самом деле я бы и сейчас хотел быть нападающим. Но, когда ты молод, ты понимаешь, что в чем-то ты лучше других. Это приятное чувство, ты ощущаешь себя сильным, это придает тебе уверенности, самоуважения. Я сделал это (встал в ворота), потому что это было единственное, что я умел делать хорошо», - сказал Щенсны.

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Войцех Щенсны Ювентус сборная Польши по футболу
Источник Calciomercato
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