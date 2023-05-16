СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая

Во вторник, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Интер – Милан

2.15 – 3.56 – 3.70

22:00 Лутон Таун – Сандерленд

1.97 – 3.52 – 3.86

ТЕННИС

14:00 Магда Линетт / Маркета Вондроушова – Людмила Киченок / Алена Остапенко

2.02 – 1.74

20:00 Беатрис Хаддад Майя – Ангелина Калинина

1.68 – 2.20

ХОККЕЙ

Словения – Норвегия

3.56 – 4.10 – 1.85