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16 мая 2023, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая

Важные события во всех видах спорта

16 мая 2023, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Интер – Милан

Favbet 2.15 – 3.56 – 3.70

22:00 Лутон Таун – Сандерленд

Favbet 1.97 – 3.52 – 3.86

ТЕННИС

14:00 Магда Линетт / Маркета Вондроушова – Людмила Киченок / Алена Остапенко

Favbet 2.02 – 1.74

20:00 Беатрис Хаддад Майя – Ангелина Калинина

Favbet 1.68 – 2.20

ХОККЕЙ

Словения – Норвегия

Favbet 3.56 – 4.10 – 1.85

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Источник Sport.ua
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