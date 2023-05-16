Лига чемпионов16 мая 2023, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Важные события во всех видах спорта
16 мая 2023, 01:10 |
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Во вторник, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Интер – Милан
22:00 Лутон Таун – Сандерленд
ТЕННИС
14:00 Магда Линетт / Маркета Вондроушова – Людмила Киченок / Алена Остапенко
20:00 Беатрис Хаддад Майя – Ангелина Калинина
ХОККЕЙ
Словения – Норвегия
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