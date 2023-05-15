Франческо АЧЕРБИ: «Милан постарается создать нечто экстраординарное»

Защитник «Интера» Франческо Ачерби поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Милана» (16 мая, первый матч – 2:0):

«Это полуфинал против «Милана», они хотят отыграться, и мы это знаем. Но многое зависит от нас самих – от нашего настроя и решимости. «Милан» будет пытаться создать что-то экстраординарное. Поэтому надо хорошо подготовиться.

В общем, мы проводим хороший сезон, но есть ощущение, что чего-то все же не хватает. Посмотрим, что произойдет до конца сезона и тогда сможем подвести итог».