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  4. Франческо АЧЕРБИ: «Милан постарается создать нечто экстраординарное»
Лига чемпионов
15 мая 2023, 21:48 |
144
0

Франческо АЧЕРБИ: «Милан постарается создать нечто экстраординарное»

Защитник «Интера» – о полуфинале Лиги чемпионов

15 мая 2023, 21:48 |
144
0
Франческо АЧЕРБИ: «Милан постарается создать нечто экстраординарное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Защитник «Интера» Франческо Ачерби поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Милана» (16 мая, первый матч – 2:0):

«Это полуфинал против «Милана», они хотят отыграться, и мы это знаем. Но многое зависит от нас самих – от нашего настроя и решимости. «Милан» будет пытаться создать что-то экстраординарное. Поэтому надо хорошо подготовиться.

В общем, мы проводим хороший сезон, но есть ощущение, что чего-то все же не хватает. Посмотрим, что произойдет до конца сезона и тогда сможем подвести итог».

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Франческо Ачерби Интер Милан Интер - Милан Лига чемпионов
Источник УЕФА
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