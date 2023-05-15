Александрия проявляет серьезный интерес к вингеру Днепра-1 – СМИ
Александр Назаренко может перебраться в команду Руслана Ротаня
23-летний левый вингер «Днепра-1» Александр Назаренко может сменить клуб, но остаться в украинской Премьер-лиге.
Серьезный интерес к футболисту проявляет «Александрия», в которой осведомлены, что контракт Назаренко с «Днепром-1» истекает в конце нынешнего года.
Не исключено, что если летом Назаренко перейдет из «Днепра-1» в «Александрию», в обратном направлении также может произойти какой-то трансфер.
Впрочем, по данным источника, «Александрия» не единственный претендент из УПЛ на Назаренко.
В УПЛ-2022/23 на счету Назаренко 21 матч, 1 гол и 4 ассиста.
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