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  4. Александрия проявляет серьезный интерес к вингеру Днепра-1 – СМИ
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 20:05 |
1340
1

Александрия проявляет серьезный интерес к вингеру Днепра-1 – СМИ

Александр Назаренко может перебраться в команду Руслана Ротаня

15 мая 2023, 20:05 |
1340
1
Александрия проявляет серьезный интерес к вингеру Днепра-1 – СМИ
scdnipro1.com.ua. Александр Назаренко

23-летний левый вингер «Днепра-1» Александр Назаренко может сменить клуб, но остаться в украинской Премьер-лиге.

Серьезный интерес к футболисту проявляет «Александрия», в которой осведомлены, что контракт Назаренко с «Днепром-1» истекает в конце нынешнего года.

Не исключено, что если летом Назаренко перейдет из «Днепра-1» в «Александрию», в обратном направлении также может произойти какой-то трансфер.

Впрочем, по данным источника, «Александрия» не единственный претендент из УПЛ на Назаренко.

В УПЛ-2022/23 на счету Назаренко 21 матч, 1 гол и 4 ассиста.

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Александр Назаренко Александрия Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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Pepik
Може й на краще. Наче все має, але щось йому хибить. Можливо там знайде .
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