Ига Свентек – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 мая первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/8 финала соревнований полька сыграет с Донной Векич (WTA 24) из Хорватии. Поединок состоится пятым запуском на центральном корте после матча Стефанос Циципас – Лоренцо Сонего. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли между собой три раза, Свентек не проигрывала.

Победительница матча в следующем раунде турнира сразится против Елены Рыбакиной (WTA 6) из Казахстана.

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