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  4. Ига Свентек – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 мая 2023, 19:43 |
239
0

Ига Свентек – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме

15 мая 2023, 19:43 |
239
0
Ига Свентек – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

15 мая первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/8 финала соревнований полька сыграет с Донной Векич (WTA 24) из Хорватии. Поединок состоится пятым запуском на центральном корте после матча Стефанос Циципас – Лоренцо Сонего. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой три раза, Свентек не проигрывала.

Победительница матча в следующем раунде турнира сразится против Елены Рыбакиной (WTA 6) из Казахстана.

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Ига Свёнтек Донна Векич WTA Рим смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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