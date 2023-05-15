Ига Свентек – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме
15 мая первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В 1/8 финала соревнований полька сыграет с Донной Векич (WTA 24) из Хорватии. Поединок состоится пятым запуском на центральном корте после матча Стефанос Циципас – Лоренцо Сонего. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли между собой три раза, Свентек не проигрывала.
Победительница матча в следующем раунде турнира сразится против Елены Рыбакиной (WTA 6) из Казахстана.
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