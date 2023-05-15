Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне буду чувствовать себя увереннее»
Украинский хавбек – об адаптации в «Марселе»
Украинский полузащитник Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации в «Марселе»:
«Непросто адаптироваться к новой команде и чемпионату. Здесь играют в другой футбол, это нормально, но я каждый день на тренировках работаю на максимуме. В следующем сезоне я буду чувствовать себя увереннее после подготовки и контрольных матчей.
Мы знаем, что «Марсель» является большим клубом, поэтому мы должны завершить чемпионат и пройти квалификацию в Лигу чемпионов, а затем работать над тем, чтобы стать лучшими. Наша цель – выиграть все матчи».
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