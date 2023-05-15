Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ

«Шахтер» выигрывает у «Ингульца» во всех 5 встречах в УПЛ (мячи 9-1).

Подопечные Игора Йовичевича становятся авторами 70-й победы гостей в этом сезоне.

Беспроигрышная серия горняков достигает 14 матчей (+11=3).

Оранжево-черные забивают 25 игр кряду, а на чужих полях - 17.

60-й матч в УПЛ в качестве капитана проводит Тарас Степаненко.

«Ингулец» обходится без голов в общем 525 минут подряд, обновляя личный антирекорд, а на своем поле - 345.

В матче между «Минаем» и «Днепром-1» 50-й раз фиксируется самый популярный счет сезона-2022/23 - 1:0.

«Днепр-1» 4-й раз кряжу берет верх над «Минаем» (мячи 11-1).

Днепряне празднуют 3-ю викторию подряд на чужих полях (мячи 5-1).

Подопечные Александра Кучера забивают в общем 10 игр кряду, а в гостях - 17.



УПЛ

Артем Довбик, 3-й раз поразивший ворота «Миная», 3-й матч подряд не уходит с поля без гола.

«Минай» прерывает рекордную домашнюю голевую серию из 7 игр. Последний раз закарпатцы оставались на «сухом пайке» в родных стенах 10 ноября 2022 года - 0:1 с «Черноморцем».

Завершается и еще одна рекордная серия «Миная» - без пропущенных мячей на своем поле - на 206-й минуте.

«Заря» 3-й раз подряд берет верх над «Металлистом» (мячи 9-2).

Луганчане впервые наносят разгром харьковчанам. При этом черно-бело-красные одерживают 6-ю крупную победу с преимуществом в 5 голов в гостях, а желто-синие терпят 6-е крупное поражение с разницей в 5 мячей в родных стенах.

Подопечные Патрика ван Леувена продлевают свою выигрышную серию до 6 матчей (мячи 15-2), безничейную - до 11 (+10-1), а сухую - до 316 минут.



УПЛ

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк, совершив «самострел» уже на 1-й минуте встречи, становится автором самого раннего автогола в истории украинских чемпионатов.

«Динамо» прерывает 7-матчевую победную серию во встречах с «Черноморцем» на своем поле. Последний раз киевляне теряли очки в поединках с одесситами в родных стенах 11 августа 2013 года - 1:2.

Рекордная для УПЛ домашняя безничейная серия бело-синих с сине-черными достигает 26 игр (+23-3).

«Динамо» забивает «Черноморцу» 26 матчей подряд, как в общем, так и дома, обновляя свой же рекорд чемпионатов Украины.

Первое поражение в УПЛ на тренерском посту терпит Александр Шовковский (в 4-й игре).

Виталий Буяльский, 4-й раз поразивший ворота «моряков», забивает 47-й мяч в УПЛ в динамовских рядах и входит в топ-10 лучших бомбардиров бело-синих, обойдя Диого Ринкона.

Виталий Буяльский становится автором 70-го гола киевлян в домашних играх с одесситами.

15-й мяч в карьере забивает Владислав Ванат (ЧУ - 14, ЕК - 1).

Александр Демченко становится автором 4-го дубля «Черноморца» в ворота «Динамо». При этом первый его мяч оказывается 40-м для одесситов в поединках с киевлянами в УПЛ.



УПЛ

Виталий Ермаков забивает 20-й мяч «моряков» в гостевых баталиях с динамовцами.

Инал Черткоев становится 400-м игроком, выступавшим за «Черноморец» в чемпионатах Украины.

Сергей Политыло проводит 300-й матч в украинской карьере (ЧУ - 264, КУ - 26, ЕК - 10).

«Александрия» 3-й раз подряд побеждает «Колос» (мячи 7-1).

Ковалевцы повторяют личный антирекорд, потерпев 3-е кряду поражение на своем поле.

«Кривбасс», отпраздновавший 150-ю домашнюю викторию в УПЛ, становится автором 80-й победы хозяев в сезоне-2022/23.

Безничейная серия криворожцев в родных стенах достигает 11 игр (+7-4).

Юрий Вернидуб одерживает 100-ю победу в чемпионатах Украины, в том числе 10-ю во главе «Кривбасса».

«Рух» проводит 10-й безголевой матч в этом сезоне.

Желто-черные прерывают свою сухую серию - на 303-й минуте.

«Рух» пропускает 10-й мяч с пенальти.

«Верес» побеждает «Металлист 1925» во всех трех встречах в УПЛ (мячи 7-1).



УПЛ

Ровенчане завершают «рекордную» домашнюю серию с пропущенными голами, которая составила 14 игр. Последний раз красно-черные оставались «сухими» на своем поле 22 ноября 2021 года - 2:0 с… «Металлистом 1925».

«Металлист 1925» терпит 20-е поражение в элитном дивизионе.

Безголевая серия подопечных Эдмара достигает 308 минут.

«Львов» один личный антирекорд обновляет, потерпев 9-е поражение подряд (мячи 5-20), а другой повторяет, заработав 5-ю кряду «баранку» в родных стенах (мячи 1-9).

«Горожане» продлевают свою серию без побед и с пропущенными голами до 11 игр (=1-10), безголевую общую - до 315 минут, а домашнюю - до 304-х.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Егор Картушов («Металлист»), 50-й - Олег Билык («Ингулец»), Роман Никитюк («Львов») и Андрей Ременюк («Металлист 1925»), 1-й - Максим Вадовский («Верес»), Кирилл Влага («Металлист»), Олег Осипенко («Ингулец») и Инал Черткоев («Черноморец»).

50-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский, 10-й - Геннадий Пасич, 5-й - Эдуардо Герреро и Рифет Капич.

1-й дубль в УПЛ делает Александр Демченко (в 37-м матче).

Владислав Ванат становится автором 500-го гола сезона-2022/23, Артем Довбик - 250-го гостей, а Виталий Павлов - 10-го автогола.

5-й пенальти из 6 реализовывает Таулянт Сефери, 3-й из 3-х - Рифет Капич.

60-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Бенито («Динамо»), 50-й - Денис Мирошниченко («Александрия»).

1-ю красную карточку в карьере получают Алексей Паламарчук (в 15-й игре), Игорь Курило (в 25-й) и Егор Демченко (в 28-й).

30-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Полтавы Андрей Коваленко.

30-й раз удаляет игрока с поля рефери из Херсона Игорь Пасхал.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ