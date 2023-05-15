В субботу, 13 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Швейцарии по футболу между клубами «Серветт» и «Сьон». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

На 9-й минуте встречи экс-игрок «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Гаэль Клиши забил 3-й гол для «Серветта». 37-летний французский левый защитник поразил ворота гостей с расстояния 40 метров.

Видео гола завирусилось в социальных сетях. После завершения поединка Клиши признался, что этот мяч он забил после подсказки фаната перед началом игры.

Болельщик «Серветта» написал футболисту в Instagram, что голкипер «Сьона» часто выходит далеко из ворот. Он попросил Гаэля воспользоваться этим, если будет такая возможность. Клиши, запомнив эту подсказку, вовремя посмотрел в сторону ворот соперника и нанес точный удар.

В текущем сезоне Гаэль провел за «Серветт» 26 матчей. Этот гол стал для него первым в нынешней кампании.

ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров