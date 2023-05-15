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  4. Де Дзерби готов к уходу лидеров. Брайтон может потерять минимум четырех
Англия
15 мая 2023, 15:17 |
1060
2

Де Дзерби готов к уходу лидеров. Брайтон может потерять минимум четырех

Клуб может выйти в еврокубки

15 мая 2023, 15:17 |
1060
2
Де Дзерби готов к уходу лидеров. Брайтон может потерять минимум четырех
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Наставник Роберто Де Дзерби готов к тому, что летом «Брайтон» покинут многие лидеры. Инсайдеры уверены, что хавбеки Мойсес Кайседо и Алексис Макаллистер точно уйдут, а вингер Каору Митома и защитник Первис Эступиньян близки к трансферам.

Итальянец рассчитывает, что хотя бы двое последних останутся еще на сезон.

«Мы определенно потеряем некоторых игроков. Вероятно, Макаллистера. Вероятно, Кайседо. Нужно быть готовыми подписывать новых футболистов. Что касается Митомы и Эступиньяна, то я считаю, что им будет лучше остаться».

«Я не уверен, что они уже готовы к топ-командам. Здесь у них будет возможность продолжать развитие», — сказал Де Дзерби.

«Брайтон» сейчас занимает 6-е место, находясь в зоне Лиги Европы.

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Каору Митома Брайтон Роберто Де Дзерби Алексис Макаллистер Мойсес Кайседо Первис Эступиньян трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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Alex196
Главное чтобы оставались Энсисо и Данк
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