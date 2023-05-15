Де Дзерби готов к уходу лидеров. Брайтон может потерять минимум четырех
Клуб может выйти в еврокубки
Наставник Роберто Де Дзерби готов к тому, что летом «Брайтон» покинут многие лидеры. Инсайдеры уверены, что хавбеки Мойсес Кайседо и Алексис Макаллистер точно уйдут, а вингер Каору Митома и защитник Первис Эступиньян близки к трансферам.
Итальянец рассчитывает, что хотя бы двое последних останутся еще на сезон.
«Мы определенно потеряем некоторых игроков. Вероятно, Макаллистера. Вероятно, Кайседо. Нужно быть готовыми подписывать новых футболистов. Что касается Митомы и Эступиньяна, то я считаю, что им будет лучше остаться».
«Я не уверен, что они уже готовы к топ-командам. Здесь у них будет возможность продолжать развитие», — сказал Де Дзерби.
«Брайтон» сейчас занимает 6-е место, находясь в зоне Лиги Европы.
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