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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 14:53 | Обновлено 15 мая 2023, 15:05
92
0

Колос – Александрия. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 26-го тура УПЛ

15 мая 2023, 14:53 | Обновлено 15 мая 2023, 15:05
92
0
Колос – Александрия. Стартовые составы команд
УПЛ

В понедельник, 15 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретятся коваливский «Колос» и ФК «Александрия».

Команды будут играть на стадионе «Колос» (Коваливка, Киевская область). Начало назначено на 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Колос»: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Новак, Черноморец, Богданов, Милько, Ильин, Ориховский, Болбат, Лысенко.

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Логинов, Бабогло, Копина, Михайленко, Сигеев, Ковалец, Мустафаев, Кулаков, Мирошниченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Александрия».

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Источник Sport.ua
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