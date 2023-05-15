Колос – Александрия. Стартовые составы команд

В понедельник, 15 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретятся коваливский «Колос» и ФК «Александрия».

Команды будут играть на стадионе «Колос» (Коваливка, Киевская область). Начало назначено на 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Колос»: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Новак, Черноморец, Богданов, Милько, Ильин, Ориховский, Болбат, Лысенко.

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Логинов, Бабогло, Копина, Михайленко, Сигеев, Ковалец, Мустафаев, Кулаков, Мирошниченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Александрия».