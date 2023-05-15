Колос – Александрия. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 26-го тура УПЛ
В понедельник, 15 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретятся коваливский «Колос» и ФК «Александрия».
Команды будут играть на стадионе «Колос» (Коваливка, Киевская область). Начало назначено на 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Колос»: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Новак, Черноморец, Богданов, Милько, Ильин, Ориховский, Болбат, Лысенко.
«Александрия»: Шевченко – Скорко, Логинов, Бабогло, Копина, Михайленко, Сигеев, Ковалец, Мустафаев, Кулаков, Мирошниченко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Александрия».
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